【市前重點睇】金價高企　港股黑期挫逾300點

美匯指數升上99.86，港匯跌至7.7807，美元兌日圓企112.04，歐元跌至1.0788，英鎊跌至1.2883。金價高見1,623美元。布油於59.3美元水平爭持，紐油處53.6美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾300點。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至21萬人，符合市場預期。

●美國聯儲局副主席克拉里達稱，因美國經濟在根本上表現穩健，故質疑市場是否真的預期減息。

●美國10年期國債孳息率跌5.09點子，報1.5152厘。

●即月恒生指數夜期收報27,264點，跌156點，低水345點，成交24,464張。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報27,418點，跌190點或0.7%。

●紐約期金收報每安士1,620.5美元，升8.7美元或0.5%，連升6日，並創自2013年2月14日以來收市新高。

●紐約期油收報每桶53.78美元，升0.49美元或0.92%；布蘭特期油收報每桶59.31美元，升0.19美元或0.32%。

●華為5G產品線總裁楊超斌在倫敦表示，公司旗下廠房已恢復生產，並指新冠肺炎疫情不會影響向客戶提供的5G設備。

●中國據稱考慮延長新能源汽車補貼政策時限，以重振下滑的銷量，2021年新能源汽車補貼可能不會全面退出。

●【巨額救經濟】內地1月新增貸款達3.34萬億人幣，超預期。

●香港1月基本通脹3.7%，食品價格飆17%。

－－－－－－