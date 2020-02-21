【股民熱話】21世紀強者角力　不用核彈用銀彈？

近日與股友閒談，大家都有感21世紀中美兩強的戰役，其實並不須要核彈，而只須要銀彈，眼前可能好快就有一幕上演，此話何解？

國際評級公司惠譽的研究顯示，全球第4季度最大的20個經濟體的GDP增長疲軟、工業活動下降。其中日本，法國和意大利的季度GDP收縮，儘管不同國家存在其特殊因素的影響，但還是不可避免受到全球製造業下滑的拖累，其中美國，歐元區，日本，英國，德國，法國，加拿大和南非的工廠產量停滯不前，工業生產同比萎縮。

可見，今年全球經濟開局本來就不太好，偏偏又受到中國新冠肺炎疫情進一步打擊，經濟底子就更弱。可美股一於少理，繼續放紙鳶。中、港股市亦在炒作政策憧憬下表現勝預期。經濟差而股市活躍向好，頓令股民感到迷失。可在全球央行不斷減息放水之下，市場資金氾濫，閣下愈唔信，股市就愈不跌反升，結果都忍唔住落場跟炒，繼續聽着音樂椅遊戲的音樂，一起「鬥傻」。

如是者，股市逆基本因素而行似變得合理化。可宏觀經濟持續轉差，始終紙包唔住火，只是在等一個轉捩點。中國新春後復工進度受阻，美國企業亦受影響，蘋果公司已經證實這一點。當美股反映企業盈利受壓，掉頭向下，正是美國發動新一輪「戰役」的時候，只是今次戰場在金融市場。

事實上，如今中國經濟處極大困難，全國大面積停工後，復工進度未如理想，14億人口等着開飯。雖然官方一直挺住股市，保住企業融資平台及資產價格穩定，但問題是，企業產銷大不如前，將反映在盈利及職位需求，結果必影響消費及投資等內部需求，而這是近年中國經濟賴以維持增長的動力來源。到底復工進度和政策刺激效用，如今還是充滿疑問。更何況，若然為政者意志可以透過催谷股市來成功穩經濟，就不會有2015年A股大跌市。此時此刻，只要美股掉頭殺落，相信全球資金避險氣氛會走向極端，而作為新興市場之首的中國，資產價格和匯率都會面對極大壓力，令當前的金融經濟問題變得更複雜難解。

如今，美國總統特朗普為着成功連任，將傾盡全力彰顯美元及美股在全球的影響力，把對手逼埋牆角。今年美股的走勢，好大機會是先放紙鳶，再震盪調整，下半年總統選舉前再現反彈回揚，一切安好。無可否認，美國經濟都存在問題，可問題再多，也不及當前中國經濟問題嚴峻，一旦股匯波動，經濟增長勢頭大逆轉，中國經濟如何跨過這道坎，可謂充滿變數。

中國今年要加大開放金融市場，大家認為外資想以一個經洗劫後的「激安價」入場，還是以一個由中國官方托市下的「貴賓價」入場？美股一撳掣調整，只怕中國資產價格再難擺脫地心吸力，香港自是風眼所在。故再奉勸股友，人在缸中，跟風炒作，毋可厚非，惟別忘如今身處宏觀經濟險境，謹記做好風險管理。只怕年內全球金融市場一個大風浪來臨，唔知有幾多人可以留低！

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－－