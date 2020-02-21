國藥科技再增兩條口罩生產線

集團最近已訂購10台生產線設備，現再增購兩台生產線設備，共12條生產線將於短期內投入廠房交付使用。其中4條生產線計劃放置香港，用於組建新生產線，產能為每天48萬個口罩，年產能約1.75億個。餘下8條生產線的產能為每天96萬個口罩，年產能約3.5億個，這些生產線可為內地及香港供應的口罩產能總和每年可超過5億個。

公司認為，從長遠角度看，新冠狀肺炎的肆虐及造成的嚴重後果，使社會各界對傳染病的防治意識迅速提高，市民衛生習慣向好，醫用口罩需求預計可長期保持在較高水平。

董事會相信，訂立訂購合同將直接增加集團旗下生產線的醫用口罩生產量，亦為短期內的醫療用品提供穩定的合作儲備及高質的貨源，此舉同時符合集團的未來發展規劃。

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