國藥科技再增兩條口罩生產線
2020年02月21日 08:04
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國藥科技(08156)公布，已透過其直接持股之全資子公司國藥科技企業管理，與權星智控訂立一份訂購合同，以訂購兩台醫用一次性口罩全自動化生產線，預計設備將不遲於3月12日交付。
集團最近已訂購10台生產線設備，現再增購兩台生產線設備，共12條生產線將於短期內投入廠房交付使用。其中4條生產線計劃放置香港，用於組建新生產線，產能為每天48萬個口罩，年產能約1.75億個。餘下8條生產線的產能為每天96萬個口罩，年產能約3.5億個，這些生產線可為內地及香港供應的口罩產能總和每年可超過5億個。
公司認為，從長遠角度看，新冠狀肺炎的肆虐及造成的嚴重後果，使社會各界對傳染病的防治意識迅速提高，市民衛生習慣向好，醫用口罩需求預計可長期保持在較高水平。
董事會相信，訂立訂購合同將直接增加集團旗下生產線的醫用口罩生產量，亦為短期內的醫療用品提供穩定的合作儲備及高質的貨源，此舉同時符合集團的未來發展規劃。
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