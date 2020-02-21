日本核心通漲連漲4個月　分析料受累疫情恐難再升

日本1月份消費物價指數(CPI)按年增長0.7%，符合預期，前值升0.8%；不包括生鮮食品的CPI一如預期升0.8%，主要受汽油價格上漲帶動，並連升4個月，前值升0.7%；不包括生鮮食品及能源的CPI升0.8%，符合預期，前值升0.9%。

儘管日本央行採取大規模寬鬆措施，且自去年10月上調消費稅，但通漲仍然遠低於央行2%的目標。政府採取的緩解消費稅上調影響的措施(如免費學前教育)抑制通漲，不利實現央行的通漲目標。

展望未來，隨着分析預計新冠肺炎疫情的爆發將拖累日本經濟陷入衰退，通漲可能難以上升。由於金融市場仍然保持彈性，且政府近期推出的刺激措施，對於央行加大寬鬆的預期尚未升溫。

日本央行希望通過提高工資水平來推動家庭支出和增長，從而提振國內需求和通漲。央行行長黑田東彥表示，希望企業在春季年度工資評估中能夠加薪。

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