【專家點評】麥嘉嘉：避險情緒重現　宜重整投資組合

全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率(LPR)定價，一年及五年期LPR分別為4.05%及4.75%，較上次公布分別下調0.1厘及0.05厘，五年期下調幅度略遜市場預期。另一方面，今次利率下調後，現價一年期LPR與同期MLF操作利率仍有0.9厘差距，反映LPR仍有很大下調空間。由於市場早已預料減息0.1厘，而五年期利率減幅未有跟隨一年期的下降幅度，預期今次減息對後市刺激作用有限。另一方面，聯儲局公布議息紀錄，顯示美國經濟目前表現強勁並保持溫和擴張，預視在未來一段水平將保持現行利率水平。

根據利率期貨顯示，市場預料聯儲局最快於年中始進行減息。在美國減息預期降溫下，中美息差走勢有利美元，料美元維持偏強水平，相反人民幣則受壓機會大。目前疫情未受控，在經濟前景出現好轉前，料人民幣繼續於7算水平整固，但預期於7.1有支持。雖然美國短期內減息機會不大，但在外圍避險情緒高漲下，金價向上突破1,600美元關口。數據顯示，截至2月19日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量為931.6噸，創逾3年新高，反映機構投資者看好黃金後市。

另一方面，人民銀行公布去年第四季貨幣政策執行報告，表示新冠肺炎疫情對中國經濟影響屬暫時性，經濟基本面未產生不利變化，人行將科學穩健把握逆周期調節力度，穩健的貨幣政策要靈活適度，加強逆周期調節、結構調整和改革的力度，保持物價水平基本穩定。報告指出，當前最重要的工作為加大對疫情防控貨幣信貸支持力度，靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

雖然中國經濟出現斷崖式下跌機會微，但避險情緒高漲下我們建議應加入美國國債或投資級別債券以規避風險資產下行風險。另外，由於美國經濟保持溫和擴張，科技板塊上升動力強勁，資產配置上可部分加入環球科技基金配置，以增加組合風險回報。

港股方面，短期港股受業績公布而波動增加，企業盈利預測或隨業績公布後相應下調，在缺乏利好因素下，港股短期上升動有限。技術上，恒指跌穿50天及250天線，於28,000點暫築短期阻力，下方支持為27,000點。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)

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