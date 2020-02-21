亞洲股市：日股靠穩 韓澳股齊跌
2020年02月21日 08:38
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情影響未止，美股收跌；亞洲主要股市個別發展，日經225指數早段升逾30點或0.1%，報23,510點。
板塊方面，通訊服務股升1%，金融股升0.7%。個股中，軟銀漲2%，豐田汽車及中外製藥齊升逾1%。
南韓首爾綜合指數跌13點或0.6%，報2,181點。個股中，KR汽車挫5%，大邱百貨跌2.4%，三星電子0.6%。
至於南韓公布2月首20日出口按年增長12.4%，對中國的出口則按年下降3.7%。韓圜續跌，再跌至1,206.67兌每美元，每港元則兌154.6754韓圜。
澳洲悉尼普通股指數升6點或0.09%，報7,249點。板塊方面，核心消費跌1%，醫療保健及通訊服務股均跌0.4%。個股中，梅恩製藥及Horizon Oil皆挫6%。
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