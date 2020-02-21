【專家點評】陳汝銘：金界控股回吐宜守10.7元

期內，大眾市場方面大廳賭桌按押籌碼及電子博彩機投入金額分別增長33%及25%，大眾市場合共收入為4.76億美元，按年升30.5%。營業額增長主因柬埔寨的旅遊業增長推動Naga 1及Naga 2的訪客數目上升，尤其是來自中國的遊客，於2019年首11個月錄得20%的增長；而國際遊客及自東南亞國家的遊客人次增長分別為8%及9%。

貴賓市場方面，貴賓泥碼增31%至466億美元，勝出率為2.7%，貴賓市場收入增長16%至12.43億美元。另外，期內數家大型澳門中介人已設立固定基地營運並正式開業，亦向NagaWorld引介更多貴賓賭客。

未來集團承諾投資最多約35億美元興建及開發Naga 3，以滿足未來需求的增長。預期於2025年完成後，能提升集團可接待旅客數量兩倍，且為集團取得穩定的盈利增長。短期內可能受新冠肺炎疫情影響消費及旅遊意欲，但長遠而言集團業務前景仍然向好，建議可在11港元附近買入，目標睇14.7元，如失守10.7元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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