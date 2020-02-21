恒指曾挫逾300點　27300點受考驗

港股未止跌，恒生指數低開158點至27,450點後，續向下走，最多挫逾300點或1.1%，低至27,306點，跌穿20天線，最新仍跌逾260點或0.9%，報27,344點；國企指數跌逾110點或1%，至10,795點。主板成交暫逾260億港元。

藍籌股普遍下跌，建設銀行跌1.5%，騰訊跌1.3%，以上兩股合共拖低大市逾75點；友邦保險跌0.4%；滙豐控股跌0.2%。

兩大濠賭股金沙中國跌幅擴大至近3%，續為表現最差藍籌；銀河娛樂跟挫2.5%。

中港兩地房產股未止跌，中國海外發展、華潤置地及碧桂園全線跌逾2%。九龍倉置業跌2%；太古跌1.6%；領展房產基金及新世界發展均跌逾1%。港鐵跌0.5%，公司為商戶提供特別支援措施，全線車站及13個商場中小型租戶，可獲減免2020年2、3月的一半租金。

中國平安跌1%，報90.7元；集團去年賺1,494億元人民幣。

國際金價升至7年高位，金礦股逆市向好，招金礦業、SPDR金ETF、山東黃金及紫金礦業升1%至2%。

【09:20】【港股開市】恒指跌逾百點 騰訊挫近1%

港股跟隨外圍跌勢，恒生指數低開158點或0.57%，報27,450點。國企指數低開70點或0.64%，至10,843點。主板成交暫逾28億港元。

藍籌股普遍下跌，濠賭股金沙中國跌1.6%，為表現最差藍籌。創科實業跌1.4%。騰訊跌近1%，低見406元，已拖低大市31點。中國移動亦跌逾0.9%。

兩大內房股偏軟，中國海外發展及華潤置地均跌1%，其中後者實現總合同銷售金額按年減32%，至約110.4億元人民幣。

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