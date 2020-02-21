新冠肺炎：A股量子通訊概念股抽高　逾200家企業延遲公布業績

新冠肺炎疫情持續擴散，中國政府巨額救經濟，1月份新增貸款達3.34萬億元人民幣(下同)，超預期。內地三大股指個別發展，滬綜指低開7點或0.26%，報3,022點；深成指低開2點或0.02%，至11,506點；創業板指則高開5點或0.24%，報2,191點。

板塊方面，釀酒、金融、農林牧漁、酒店旅遊及石油股偏軟；次新股顯著做好，印刷包裝及發電設備股上升。

美國計劃開闢量子互聯網，量子通訊概念股集體抽高，三力士及浙江東方漲停；永鼎股份漲9%；盛洋科技、福晶科技及百利電氣等個股亦升超過5%。

截至周四(20日)，上交所及深交所兩市融資餘額共逾1.07萬億元，按日增加109.94億元。

人民銀行連續4日不開展逆回購操作，並無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。人民幣兌美元中間價按日跌184點子，至7.0210，貶值至2019年12月12日以來最低。

另外，截至周四，已有216家上市公司變更2019年業績披露日期。相關上市公司及年報審計機構受疫情影響均尚未全面復工是重要因素。分析指出，律所、審計機構以及上市公司等環節都會影響年報編製工作；且年報延遲披露，季報通常會順延。按時披露年報一定程度上反映出相關上市公司經營管理步入正軌。

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