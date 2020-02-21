【外匯點評】盧楚仁：日圓再跌空間有限

日圓兌美元跌至10個月低位，報112.19日圓兌1美元。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，儘管日圓走勢轉弱，但相信已「跌得差不多」，短期技術上或稍有反彈，預期日圓兌每美元分別在112.5和114.5有較大支持。

他指現時投資者沽日圓主要是炒作新冠肺炎疫情在日本擴散，以及預期今年7月舉行的東京奧運有機會取消，繼而對日本經濟帶來重大損失。不過要注意，如果其後日股也出現大跌，在拆倉帶動下，屆時日圓匯價反而會見底回升。

因此，他建議投資者不要把日圓看得太淡，且近日跌勢亦算溫和，一旦之後地緣政治局勢緊張再現，市場避險情緒繼續升溫，資金亦會重新流入日圓。如果港人未來有需要使用日圓，不妨在現時跌穿七算水平先兌換一半，再到臨使用時又或見到每百日圓兌港元低見6.82再兌餘下部分。

－－－－－－