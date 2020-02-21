新冠肺炎：標普指疫情或令中國銀行業問題貸款翻近倍

標準普爾全球評級發表研究報告指出，由於新冠病毒的爆發干擾了中國的生產，令部分公司及個人將難以償還債務。在最壞的情況下，疫情爆發可能導致中國銀行體系的問題貸款比率翻近倍。

標普在《中國銀行與新冠病毒：今天的忍耐，明天的標準降低》的報告指出，隨着中國監管機構放寬不良貸款基準，內地銀行可能要花費數年時間才能恢復到正常水平，並對某些機構的信譽度產生長期影響。

新冠肺炎疫情對中國大部分經濟的影響可能會在今年第一季度反映，而復甦應在第三季度之前穩步實現。以基本假設情景，即預計疫情在3月穩定下來，而4月幾乎沒有新的傳播途徑，估計中國的全年增長率到2020年將降至5%。

標普使用此GDP估算值，並參考中國人民銀行去年進行的壓力測試，重新檢查了商業銀行系統的不良貸款總額(NPL)比率、撥備覆蓋率和資本充足率。在基本假設情景中，預計中國整個行業的商業銀行不良貸款總額率達到約6%的峰值，如此則撥備覆蓋率可能會從2019年第四季度的186%降至58%。標普預計，在疫情出現前之問題貸款率約6.5至7.5%，再假設銀行對約4%的問題貸款採取寬容態度處理，預計中國的問題貸款率可能達到10.5至11.5%的峰值。

儘管銀行監管機構在過去3年為改善不良貸款確認做法做出巨大努力，但如今中國面臨新冠肺炎疫情危機，預料將減慢該類改革，將重點放在金融及社會穩定上，這將為陷入困境的銀行提供喘息空間，並減少因避險情緒較高而向該行業中較弱的銀行溢出的風險。長遠來看，這也有可能破壞標準，使一些中國銀行的信譽下降。

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