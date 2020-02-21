【專家點評】大華繼顯：恒指季檢 藍籌新貴可能係…
2020年02月21日 10:19
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大華繼顯發表的研究報告指出，離岸人民幣兌美元昨日(20/2)失守「7算」後，日中一度低見7.04的水平。一方面美匯指數近日持續走強至近三年高位，令人民幣的相對匯率轉弱。同時，即使內地已一如預期下調2月貸款市場報價利率(LPR)，市場對後續減息降準等幣策調整仍具較高憧憬，增添人民幣貶值壓力。這為內地資金投資港股或持貨增添外匯風險，或許是構成近期A股強港股弱的原因之一。
大市維持反覆整固，短期焦點將落在恒指公司今日收市後公布的季檢結果，當中恒指成分
股自去年2月加入創科實業(00669)後便未有調整，假設藍籌名單有變，若考慮到市值與成
交量的因素，安踏體育(02020)和中國燃氣(00384)仍是較有機會被納入的股份。同時港股通名單亦會隨恒生綜合指數半年檢而更新，個別初步符合納入資格的股份如中國飛鶴(06186)、心動公司(02400)、JS環球生活(01691)昨逆市走高，投資氣氛短線續受催化。
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