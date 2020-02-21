【專家點評】大華繼顯：恒指季檢　藍籌新貴可能係…

大華繼顯發表的研究報告指出，離岸人民幣兌美元昨日(20/2)失守「7算」後，日中一度低見7.04的水平。一方面美匯指數近日持續走強至近三年高位，令人民幣的相對匯率轉弱。同時，即使內地已一如預期下調2月貸款市場報價利率(LPR)，市場對後續減息降準等幣策調整仍具較高憧憬，增添人民幣貶值壓力。這為內地資金投資港股或持貨增添外匯風險，或許是構成近期A股強港股弱的原因之一。

大市維持反覆整固，短期焦點將落在恒指公司今日收市後公布的季檢結果，當中恒指成分

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