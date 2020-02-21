滙豐CEO花落誰家？傳裕信銀行行政總裁成大熱
2020年02月21日 10:20
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滙豐控股(00005)本周公布業績時指，仍在進行行政總裁(CEO)正式人選的評選工作，預期依照原定時間於6至12個月內作出委任。有傳滙控臨時行政總裁祈耀年已申請擔任有關工作之際，外媒引述消息人士稱，裕信銀行(UniCredit)行政總裁Jean-Pierre Mustier成為滙控行政總裁崗位的主要外部候選人之一。
知情人士稱，Mustier已經與滙控就此進行了會談，但董事會仍未決定，還在考慮的候選人包括祈耀年。報道指Mustier發言人拒絕置評，滙控亦拒絕評論有關傳聞。消息指滙控可能在數周內做出最終決定。
現年59歲的Mustier擔任裕信銀行CEO已經4年，通過清理資產負債表和大規模削減成本而扭轉了該行的命運。去年12月亦推出了新的商業計劃。他曾是歐洲其他銀行行長的候選人，包括德意志銀行。
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