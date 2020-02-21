滙豐CEO花落誰家？傳裕信銀行行政總裁成大熱

知情人士稱，Mustier已經與滙控就此進行了會談，但董事會仍未決定，還在考慮的候選人包括祈耀年。報道指Mustier發言人拒絕置評，滙控亦拒絕評論有關傳聞。消息指滙控可能在數周內做出最終決定。

現年59歲的Mustier擔任裕信銀行CEO已經4年，通過清理資產負債表和大規模削減成本而扭轉了該行的命運。去年12月亦推出了新的商業計劃。他曾是歐洲其他銀行行長的候選人，包括德意志銀行。

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