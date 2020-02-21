港股格局：姚浩然料恒指在27000至27600點上落

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股大幅波動，雖然道指尾市跌幅收窄，但見避險情緒高漲，金價持續上升，美元亦相對強勢，主要由於市場對新冠肺炎疫情仍然憂慮，影響整個亞洲區貨幣表現。

而人民幣亦偏弱，對大市不利，令港股暫時處於弱勢，兩萬八承接力不足，下方支持則在27,000點，料恒指將在27,000至27,600點上落。後市仍要留意內地復工之後，疫情如何發展，若進度不理想，或會對經濟有下行壓力，故大市急升後就有整固甚至調整情況出現。

內地貸款市場報價利率(LPR)五年期下調幅度比估計少，加上人民幣貶值壓力大，拖累內房股表現。姚認為，雖然春節期間為內房淡季，市場亦憧憬中央有機會推出措施支持房地產市場。不過，內房本身負債水平較高，若賣樓進度不理想，對現金流或會造成影響，無論在銷售或者投資回報收益都會有壓力。另外，人民幣偏弱亦對內房不利，而LPR減幅亦相蒐溫和，因此板塊或有調整壓力，短線料繼續跑輸大市。

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