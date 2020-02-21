新冠肺炎：客運需求急降　全球航空公司恐損失逾2262億元

新冠肺炎疫情肆虐，不少航空公司均縮減中國及亞洲地區的航班。受疫情影響，國際航空運輸協會(IATA)預測，全球客運需求將自2009年以來首次下跌，航空公司恐損失超過290億美元(約2,262億港元)，當中大部分損失來自亞太區，料亞太區的航空公司今年全年將失去13%乘客。

IATA原本預計亞太區航空需求今年將增長4.8%，惟隨着疫情爆發，其後已修改預測至4.1%，目前更將其下調萎縮0.6%；料亞太區航空公司市場將淨收縮8.2%，相當於損失278億美元(約2,168億港元)的收入，其中大部分是中國航空公司承擔，僅中國國內市場就預計損失128億美元(約998億港元)。

不過，IATA警告，以上預測只是假設疫情集中在中國發生，若疫情擴散至其他地區的航空市場，影響將更為巨大，恐對航空需求造成「V形影響」，就如同2003年「沙士」爆發，將會出現6個月的需求衰退，但相對也能很快復甦。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac認為，對於全球航空運輸行業而言，現在正處於充滿挑戰的時期，阻止疫情進一步擴散是當務之急，航空公司正遵循世界衞生組織(WHO)及其他公共醫療機構的指引，捍衞乘客的安全。

Juniac又稱，對於航空公司而言將會是非常艱難的1年，因正在做出艱難的決定來削減運力，在某些情況下還會削減航線，但降低燃油成本將有助抵銷部分收入損失。

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