【專家樓評】汪敦敬：樓價係咪見底？其實有數據參考...

樓價可以跌幾多先到底？香港經過8個月的天災人禍之後，筆者一直等待印證「龍市理論」的一浪比一浪高走勢會否經得起考驗？居然仍是相當理想。

所謂「龍市理論」是反映2009年之後的新市場結構，「龍市一期」是讓購買力釋放樓價上升，「龍市二期」是樓價調整鞏固期，一、二期是不斷交錯出現，因為不斷去除泡沫的關係，無論是以浪頂或谷底去比較都是浪比浪高，有關概念到了目前仍然成立，筆者認為可以與各位分享以供參考。

看回圖表資料，根據差餉物業估價署即全港性較完整的樓價數據，上次谷底即「龍市二期」是2018年12月，現時距離上次谷底仍然相差5%左右。另外，根據祥益指數去看屯門區的樓價，上次「龍市二期」的2018年11月即15個月之前，現時距離上次谷底仍然相差10%左右。筆者認為以上是好好的參考，因為有關鞏固線有助我們盤算樓價還可以下跌多少或者有否超跌，都是一個重要的數據。

如果你說為何新界西距離上次谷底10%，而全港只距離5%，這是否代表新界西跌得比例多？這個看法是不正確，因為新界西樓價在過去十年都是跑嬴大市，包括港島、九龍及新界東區，換言之新界西的步幅是較全港為大，步幅大並不等於跌得多，而是無論樓價升跌其幅度都相對大，這反而會否是一個入市良機的信號？其實每個人的處境不同，以上只是參考數據，準買家應該掌握自己的情況去判斷。

祥益地產總裁 汪敦敬

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