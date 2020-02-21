壹傳媒又縮台灣業務　證券界呼籲不宜沾手

該公司股價周五(21日)曾挫2.56%，低見0.228港元，最新報0.23元。股價由本年初至今已累挫一成，較歷史高位更是累瀉逾九成。

艾德證券期貨聯席董事陳政深坦言，暫時見不到壹傳媒今次收縮業務會對財務會帶來好處。他又認為該公司股價波動，成交量不高，不建議投資者沾手該公司股票。

事實上，壹傳媒於台灣的業務和規模不斷收縮，早於2018年11月，公司便將台北市內湖區總部的兩幢辦公大樓物業，以約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但款項在還債之後，僅餘約8,700萬港元作為營運資金。

去年2月底，該公司又以3.1億新台幣(約7,890萬港元)，把高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮及其上印刷廠物業，售予台灣大鎪科技。

與此同時，公司大股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」，去年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」全幢，售予台灣中國電器的子公司中電開發。據報代價是14.5億元新台幣(約3.6億港元)。

及至去年5月，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英原來已於同年1月，以9.1億元新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。而同年5月及8月，亦市傳黎智英個人放售其台北大安森林公園「頂高麗景」多個單位。

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