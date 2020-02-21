【外匯點評】陳健豪：圓匯今季見114.5

即使避險情緒升溫，圓匯近期依然疲弱，日圓兌美元跌至近10個月低位。

艾德證券董事總經理陳健豪表示，圓匯偏弱與日本經濟沒有起色有關，近期公布的日本去年第四季國內生產總值(GDP)，換算為年率較前一季下降6.3%，為超過5年來最大萎縮，市場預期今季經濟情況更差。

經濟前景黯淡因日本去年調升消費稅的負面影響持續，加上新冠肺炎疫情持續，日本旅遊業因內地旅客大減而大受衝擊，令消費和經濟持續疲弱。再者，外國人普遍感覺日本是先進、衞生的國家，但在當地不同城市舉行的馬拉松賽事未有迅速取消，被人視為抗疫意識不足而令市場失望。

他料美元兌日圓今季很大機會試近年高位114.5水平，波動區間會由之前的110至112擴至110至114.5，投資者可考慮低買高沽。

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