港元拆息︰1個月降至1.7厘 呈三連跌
2020年02月21日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.17厘，連跌兩日；1星期報1.39厘；與樓按相關的1個月續跌至1.7厘，呈三連跌；3個月跌至1.96厘。
21/2/2020
隔夜 1.17500厘
1星期 1.39893厘
2星期 1.53857厘
1個月 1.70268厘
2個月 1.87018厘
3個月 1.96018厘
6個月 2.21143厘
12個月 2.29821厘
20/2/2020
隔夜 1.19857厘
1星期 1.44214厘
2星期 1.61179厘
1個月 1.73929厘
2個月 1.90929厘
3個月 1.99339厘
6個月 2.21179厘
12個月 2.30179厘
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