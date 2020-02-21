港元拆息︰1個月降至1.7厘　呈三連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.17厘，連跌兩日；1星期報1.39厘；與樓按相關的1個月續跌至1.7厘，呈三連跌；3個月跌至1.96厘。

21/2/2020

隔夜 1.17500厘

1星期 1.39893厘

2星期 1.53857厘

1個月 1.70268厘

2個月 1.87018厘

3個月 1.96018厘

6個月 2.21143厘

12個月 2.29821厘

20/2/2020

隔夜 1.19857厘

1星期 1.44214厘

2星期 1.61179厘

1個月 1.73929厘

2個月 1.90929厘

3個月 1.99339厘

6個月 2.21179厘

12個月 2.30179厘

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