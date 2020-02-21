【等爆煲？】全球主權債規模年內挑戰53萬億美元　勢破紀錄

外媒引述標普全球評級推算，全球政府的負債規模2020年底之前，將按年躍升5%至破紀錄的53萬億美元(約413.4萬億港元)，當中在今年內借入的約8.1萬億美元(約63.18萬億港元)。負債增加反映各國的借貸需求上升。

標普表示，上述的8.1萬億美元中，約佔70%將用於長期債務的到期再融資，其他的2.3萬億美元為新增債務，相當於全球國內生產總值(GDP)的2.6%。以國家劃分，美國和日本乃迄今為止全球最大的借款國，今年借入債務分別佔3萬億及1.75萬億美元，合計佔今年內借入總規模60%。

標普推測，內地今年將發債約6,360億美元，其次是意大利、巴西和法國的發債規模料都處2,500億美元。

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