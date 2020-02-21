【專家樓評】陳坤興：還息不還本 助業主過「疫」境
2020年02月21日 11:31
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受新型冠狀病毒的疫情影響，近日整體一手、二手交投顯著回落，部分業主更減價沽貨離場。不過幸好目前負資產業主只是相當少數，按金管局公布最新截至去年第四季，負資產宗數只有128宗，但實際上只佔現時仍有按揭在身業主人數不足千分之一。
此外，應對目前嚴峻疫情，近日已有不少銀行，相繼為還款紀錄良好的現有個人及工商按揭客戶，提供6至12個月「還息不還本」的暫緩償還本金安排，相信此舉可以幫助不少有需要的業主，有關措施是相當「貼市」的安排。
加上目前負資產數字只佔少數，相信即使經濟環境轉差，仍然不會出現「減價潮」、「斷供潮」，目前樓價只是調整，未必會出現大跌的情況。
Q房網香港董事總經理 陳坤興
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