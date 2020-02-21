【專家點評】瑞銀：疫情關注度已見頂　留意這些股份…

由瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，中國在疫情評估上愈精確，政策制訂者就愈能做出更好的決策，比如限制措施、隔離和其他措施的有效性和必要性。該行認為轉向更嚴格的篩查標準是一個正面進展，這有助於鞏固全球對中國抗擊疫情的信心。實際上，衡量恐懼程度也至關重要，因為不僅病毒本身帶來威脅，全球政策和消費者對疫情的反應也可能損及經濟增長。數據顯示，人們對疫情資訊的搜索熱度已經過了高峰，這是衡量恐慌的一個指標。

需要注意的是，對於影響仍處於較早階段的市場(比如新加坡、香港地區或日本)，峰值還不那麼明顯。但總體而言，在中國以外的地區，目前的情緒正從恐懼或恐慌轉向更加謹慎。只要全球範圍內的傳播有限且死亡率較低，上述情況就依然成立。

同時，全球股市已經收復了1月中旬以來的所有跌幅，目前美國和歐洲處於歷史新高。甚至 MSCI中國從年初至今也上漲了，A股則從低點反彈約10.4%，年初迄今跌幅僅為0.6%。考慮到病毒疫情，再加上美伊局勢、英國脫歐、中美第二階段貿易協定等諸多不確定因素，上述表現相當出色。

該行認為投資者可逢低買入，因為利潤、資料和政策等基本面因素依然有利。美國、歐盟和中國2019年第四季度的盈利報告基本好於預期。1月份全球採購經理指數(PMI)回升至 50以上，美國非農就業資料強勁且工資增長緩慢；此外，亞洲進一步加大寬鬆政策，不僅中國降低利率，馬來西亞、泰國和菲律賓也是如此。

展望發展，隔離措施是不是有效，未來幾周很關鍵，這能夠評估中國的生產生活將多快恢復正常。目前，中國面臨着顯著的供應暫時中斷。許多人還沒有返回工作崗位，因此也沒有太多消費，工廠要麼依然關閉，要麼還沒有完全恢復產能。該行預計這種情況將在2月大部分時間持續，並在3月份出現局部復甦，疫情可能在第一季度末見頂。政府政策也能在一定程度上緩和經濟受到的衝擊。這包括放寬貨幣政策和財政政策，以及幫助受困企業的定向措施，比如減稅降費，租金減免和利息補貼等。

總體而言，該行認為中國經濟增長可能短暫受到影響，主要體現在第一季度，該季度GDP按年增長可能減少1至2個百分點至4%。從第二季度開始，需求反彈和政策支持應帶動復甦，2020年全年增長可能在5.4%左右(2019年為6.1%)。

從非典(SARS)經驗來看，病毒疫情往往為時短暫。儘管短期內經濟增長和企業盈利會顯著下滑，但復甦也會呈現V形快速復甦態勢(受益於需求反彈以及政策支持)。當然，新冠疫情與SARS有重大區別：此次的「封城」和延長春節假期等措施要嚴格得多；起始估值高於 2002年末；2003年中國只佔全球GDP的9%，而現在佔到19%。然而，一旦新增病例開始快速而持續地下降，年終時亞洲市場很可能高於目前點位。

投資者應如何布局？該行認為，在病毒疫情爆發前，盈利和宏觀資料等基本面因素正在改善。此次疫情將導致短期下挫，第一季度GDP和盈利增長將下滑，但在需求反彈和政策支持下，有望從二季度開始逐漸復甦。2020年總體而言，亞洲將達到低雙位數增長，美國則為中個位數。因此，該行將逾過目前的嚴峻形勢，保持親風險立場。

全球範圍內，該行看好股票，並認為目前新興市場是最具吸引力的股票市場。在亞洲，我們相對於台灣地區而看好中國股市，相對于泰國而看好馬來西亞。外匯方面，相對於一籃子低息發達市場貨幣(澳元、新台幣和瑞典克朗)看好一籃子高息新興市場貨幣(印尼盾、印度盧比和巴西雷亞爾)。

運用波動率策略，在大宗商品方面，該行認為價格大幅回檔之際，投資者可考慮以原油、鎳或鉛為基礎資產的收益增強策略。

股票方面，投資者需要避開一些個股和板塊，因為這些股票和板塊在2020年的盈利和現金流面臨大幅且長期下滑。這包括航空、旅遊相關板塊以及部分非必需消費品行業。現在抄底還為時過早。該行看好「居家防疫」類股票，尤其是中國互聯網商業模式(包括網絡遊戲、線上醫療、線上辦公、電子商務等)；可逢低買入5G供應鏈相關股票。此外，優質的高股息收益率股票也會有出色表現，因為全球利率已進一步走低。

另一方面，可賣出看跌期權策略能夠受益於波動率升高，也是較具防禦性的建倉股票的方法。投資者也可採取一些策略來緩衝下行風險，在提高收益的同時，也能提供一定的資本保護。債券方面，實力較強的BB級中國房企開發商存在機會。

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