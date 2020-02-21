全球經貿戰：傳日本限制12個國家安全行業外資持股比重

日媒報道，日本已經制訂政策，將對12個涉及國家安全的行業規定限制外資持股比重。該12個行業涉及軍備、飛機，航天相關、核電，可能用於軍事目的的通用產品、網絡安全、電力、天然氣、電訊、供水，鐵路和石油，涉及的上市公司約400至500家。

日本通過法例，要求涉及國家安全的行業相關上市公司，須公布持股比例超過1%的外資身份，增持行動須得到政府批准。東京政府預期4月公布有關規定。

但為免打擊外資投資信心，日本計劃向符合一定條件的外資提供豁免，包括外國金融機構、對沖基金、主權財富基金及公共養老金。

分析指出，日本限制外資持有敏感行業企業的政策，與歐美近年的做法一致。

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