【高盛推介】即市資金留意阿里好倉博反彈
2020年02月21日 11:56
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(20日)升約0.7%。周五(21日)早段則跟隨大市回落。阿里旗下網上購物平台淘寶公布，自本月初，每天有超過3萬人在平台上開新店，當中有超過20%來自線下店舖。
觀察個股認股證資金流向，周二及周三(18及19日)共錄得約2,440萬元資金流入認購證，周四則見資金趁股價上升時沽出。另一方面，本周資金傾向部署牛證，過去4個交易日皆錄得資金流入，共有約1,020萬元。此外，周五早段有資金留意好倉部署反彈。
投資者如計劃以認購證部署反彈，可考慮以行使價215至240元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里購證(20941)，行使價239.28元，2020年6月23日到期，實際槓桿10.3倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約3%，年期約3個月的阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年5月26日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(66182)，收回價208.18元，行使價206.18元，換股比率100，槓桿比率29.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
以及可留意收回價稍遠一點的阿里牛證(66191)，收回價202.18元，行使價200.18元，換股比率100，槓桿比率15.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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