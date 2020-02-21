【瑞通推介】小米港交所輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情擴散憂慮加劇市場避險情緒，道指隔晚收報29,219點，跌128點或0.4%。

恒指周四(20日)先升後回，最多挫272點至27,400點以下，收報27,609點，跌46點或0.1%，失10天線，周五(21日)早段再挫近300點，曾回至27,300點邊。技術上，恒指於20天線(27,339點)上落，若失守，觀察100天線(27,208點)的支持力。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾8,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,300萬元，反映早前部署淡倉的投資者趁跌市沽貨。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。

聯想集團周四公布截至去年底止9個月股東應佔溢利6.23億美元，按年升30.3%，單計上季純利按年增近11%，勝市場預期並獲券商唱好。董事長楊元慶對內地工廠3月底前全面復工及回復100%產能感樂觀。受業績帶動，聯想周四午後最高飆至5.84元，平1個月高位，最終收報5.8元，急漲7%，成交大增至6億元。不過周五早段回吐逾4%，多條平均線匯聚的5.4元水平是重要支持，並留意後市能否升破年內高位5.92元。周四分別有137萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團連續3個交易日盤中曾升穿13元，惟均不能企穩收市，穿梭在10天和20天線之間。周五早段隨市略回，下試12.8元。周四分別有745萬和76萬元淨流出其好倉和淡倉。

香港交易所將於下周三公布去年業績，券商料集團去年純利微升，並關注疫情對公司業務影響以及管理層的前景指引。該股連日在270元水平上落，周四盤中曾低見267元，其後逐步回穩，10天和20天線失而復得，並以近全日高位271.4元收市。股份周五早段續於270元附近徘徊，短線首個阻力留意月內高位274.8元。周四分別有344萬和15萬元淨流入其好倉和淡倉。

滬綜指重上3,000點關口，中資券商股同受帶動。中信証券2月反覆上揚，暫累升近兩成，昨收報18.12元，漲3%，10天線升破50天線。股份周五早段曾回落逾1%，一度低見17.8元。周四分別有266萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。

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