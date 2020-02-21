高鑫零售：商店街目前復工率57%　料半個月後達75%

首席財務官範益剛補充，難言商店街何時能全面復工，主要看疫情發展，現時預料半個月後復工率能達75%。

他續指，顧客的線上需求非常旺盛，由疫情開始，業務以3.5至4倍速度增長。此外，因為訂單增多，配送壓力增加，以往「生鮮1小時到家服務」，現時可能要2至3小時才能完成，配送準點率因此下降，但是在疫情下，顧客都能理解。

集團已儲備43個地點開設綜合性大賣場，其中37個在建。今年要計劃開設的16家大賣場仍然在建，他指除非疫情長時間持續，否則開店計劃目前還沒有受到大影響。另外，今年資本開支約30億元人民幣。

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