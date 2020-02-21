【高盛推介】趁低可吼騰訊輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(20日)下跌，但守穩在410港元，收市跌約0.3%。但周五(21日)早段再度失守，低開約1%後跌幅擴大，低見402元。美國證監會文件顯示，騰訊已通過旗下全資子公司，持有內地影片分享網站《嗶哩嗶哩》18%股份，成為嗶哩嗶哩的大股東。

近日資金追捧好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入認購證及牛證，當中認購證有約2,880萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而牛證則有約1,980萬元。此外，周五早段資金亦趁低吸納好倉。

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