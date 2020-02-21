【高盛推介】趁低可吼騰訊輪證
2020年02月21日 12:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(20日)下跌，但守穩在410港元，收市跌約0.3%。但周五(21日)早段再度失守，低開約1%後跌幅擴大，低見402元。美國證監會文件顯示，騰訊已通過旗下全資子公司，持有內地影片分享網站《嗶哩嗶哩》18%股份，成為嗶哩嗶哩的大股東。
近日資金追捧好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入認購證及牛證，當中認購證有約2,880萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而牛證則有約1,980萬元。此外，周五早段資金亦趁低吸納好倉。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價405至460元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊購證(21396)，行使價457.08元，2020年7月24日到期，實際槓桿11.1倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約5%，年期約4個月的騰訊購證(21489)，行使價424.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿10.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(61242)，收回價390.18元，行使價387.68元，換股比率500，槓桿比率19.3倍。
相反，投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率30.5倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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