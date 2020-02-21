【專家樓評】黃詠欣：供樓還息不還本　細則要留意？

最近面對疫境，部分銀行推出了按揭「還息不還本」的紓困措施， 到底何謂「還息不還本」﹖其實是指申請特定的時間內只繳付利息，不攤還本金之意，雖然即時可達到減少每月供款的效果，但因為在特定的時間內未有償還本金，而利息基礎是以本金計算，所以實際上是多繳了利息給銀行。

是次計劃銀行一般設定為6個月，期後可按需要申請續期半年，而利率就會以申請人原來的按揭利率計算，假設申請人兩年前購入700萬港元物業，做六成按揭，供款年期為30，按揭利率為2.15%，即月供約15,841元，供款兩年後申請此計劃，現餘下本金約3,996,250元，年利率為2.15%，即月供約7,160元，比原來供款減少了8,681元，的確能夠即時減輕供款壓力。

不過銀行對於申請人有一定要求，當中包括要求申請人供款一年或以上及過往還款記錄良好，例如在最近12個月內，沒有超過7天或以上的逾期記錄，有銀行亦只針對受疫情影響行業人士，例如零售、餐飲、酒店、旅遊、建造、佣金收入等人士。在批核方面，大部分銀行不需要為物業估值，但有個別銀行會作估值並要求尚餘貸款額不高於估值六成才能申請，另外，銀行不需審查申請人的信貸記錄及入息證明。

最後要注意，此計劃適用於住宅、工商舖、車位及連租約物業，而高成數按保計劃則有部分銀行適用，暫時發展商二按、未補地價公營房屋及公務員貸款未能享有此計劃。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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