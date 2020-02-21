新冠肺炎：業務受衝擊　美高梅中國冀貸款銀行放寬財務契約

該消息人士透露，該公司周初曾向銀行徵求意見，希望獲放寬兩項與EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)有關的契約，並支付0.15厘的費用。

據母公司美高梅國際酒店集團在SEC的備案，貸款在2019年簽署，要求公司保持最大槓桿比率為4.5倍，最小利息覆蓋率為2.5倍。

該股股價周五(21日)顯著受壓，日中曾挫近3%，低見11.5港元。

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