華爾街巨企籌建交易所　摩通高盛加入支持

多家華爾街金融巨企於1月宣布合組旨在降低交易成本的股票交易所——Members Exchange(MEMX)，最新摩根大通與高盛集團亦加入支持，而之前已有9家金融業巨頭表示支持，勢對現時在美股交易享有領導地位的紐交所及納斯達克構成競爭。

MEMX在美國證交會(SEC)批准後，計劃於7月24日啟動。

MEMX行政總裁Jonathan Kellner表示，「這些投資者能參與進來，指導、支持我們，是向金融行業發出的強烈聲明，也讓我們很有希望取得成功」。而集資的重點不在於啟動所需資金，而是要讓更多戰略投資者參與。

Kellner稱，新加入的公司將在董事會獲得席位，並與原始投資者享有同樣的投票權。不過，他拒絕透露投資者各自貢獻多少資本。

事實上，華爾街的經紀商及交易員一直不滿意交易所收費過高，而創立MEMX，是為了提供價格較低的市場數據、接連費用與交易成本，其股東包括投資銀行摩根士丹利、瑞士銀行、美銀美林；零售經紀商嘉信理財、TD Ameritrade及E*Trade；基金公司富達投資及高頻交易商Virtu Financial與Citadel Securities。

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