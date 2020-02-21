【專家樓評】李志成：倘疫情受控　樓市交投料回升

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，市場觀望氣氛濃厚，一手交投急跌，空置稅實施在即，新盤即變陣應對，報道指有新盤推出部分單位招放租，並採取「可租可買」策略，或者提供特長成交期吸客。二手方面，不少買家減少外出睇樓，但當部分業主肯擴闊議價空間，買家立即趁機入市，市場承接力仍然不俗。

事實上，本港樓市剛性需求未減，如果新冠肺炎疫情逐漸受控，相信樓市氣氛有望回升。近日屯馬線一期啟用，將馬鞍山鐵路延伸至啟德站，貫穿新界及九龍，吸引不少外區準買家乘搭新鐵路線往啟德，了解區內租務及買賣市況，相信沿線住宅物業將會受惠。

政府近年銳意將九龍東打造成第二個核心商業區，而啟德位處九龍東戰略性位置，區內有不少優質大型住宅及商業地皮，得到各路財團競投，誕生不少百億地王，可見發展商對啟德未來發展充滿信心。

啟德區預計將會陸續有新盤推出，樓價升值潛力不容忽視。作為新盤供應重鎮，啟德區已有多個大型屋苑先後入伙，租務交投活躍，預期隨着啟德交通網絡以及配套設施日漸完善，將產生多區協同效應，帶旺鐵路沿線的租務以及買賣交投。

香港置業行政總裁 李志成

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