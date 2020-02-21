【專家點評】麥融斌：注意不同保險對疫情保障大有不同

繼上期提到自願醫保對新型冠狀病毒疫情的保障和細節後，相信不少讀者也希望了解更多關於保險理賠在今次疫情中扮演的角色。例如哪些險種會為市民提供直接保障？重疾險，意外險等對今次疫症會否理賠？各保險公司推出了哪些措施和應急方案？以下將和大家一一分享。

首先，除了自願醫保提供「額外住院現金津貼」能幫助市民應對疫情外，其他如人壽保險和醫療險亦涵蓋了關於疫情的保障措施。在壽險方面，大部分人壽保險條款沒有指出將新型冠狀病毒列為不保事項。因此消費者只要超過一年保障生效，倘若不幸因染病身故，便可以得到賠償。醫療保險亦是同一道理，只要不中「不保事項」，保險公司一般都會受保。目前不少保險公司在醫療保險中已新增了應對「新型冠狀病毒」的額外保障，包括住院／隔離現金津貼等，為市民帶來一分幫助。

至於購買重疾險和意外險的消費者，在是次疫情中這些險種則不能為他們提供保障。重疾險一般只賠付合同約定的重大疾病，如惡性腫瘤，心肌梗死，腦溢血等，且要達到相應的賠付條件。這次新型冠狀病毒感染的肺炎目前並未在其保障範圍之中，故無法受保。但是，若患者因感染肺炎引發了合同中包含的併發症，該併發症便可獲得賠償。至於意外保險，其定義是指對因突發，且非疾病所造成身體的物理傷害提供保障。因此，肺炎這疾病不屬意外，亦無法獲得賠償。

除此之外，旅遊保險方面，大部分保險公司都不保障因這次疫情導致的行程取消。但如果受保人是被香港政府強制隔離而無法旅行的話，就會獲得賠償，賠償範圍包括已付費用，如已訂的機票，酒店等。而至於勞工保險，若員工受感染或懷疑感染而要接受隔離的話，通常會獲得人工五分之四的賠償。

面對疫情肆虐，市民除了做好充足防護措施之外，亦要認真了解不同保險對疫情的保障，這樣才能在危機來臨時更好地應對。而各大保險公司亦為顧客提供了特別措施和應急方案，包括豁免等候期、現金及身故保障、特快理賠及延長保單續保寬限期等。相信透過大家共同合作，妥善應對，我們一定能夠戰勝今次疫情。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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