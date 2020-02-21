全球樓價升幅首50位城市　中國佔27個

內地傳媒報道，有調查顯示，過去一年，全球樓價升幅最高的前50名城市，來自22個國家或地區，其中中國上榜城市最多，有27個城市進入前50名，較2018年同期增加5個。

報道指出，今次指數變化反映截至2019年12月過去一年的年度升幅，中國有27個城市進入前50，其中，大理躍居中國樓價升幅第一，一年升幅達20.2%，位列整個排名榜第二名；其次為西安、呼和浩特、貴陽，2019年樓價升幅分別為19.7%、18.5%、15.5%，分別排第三名、第四名，以及第五名。

過去一年，中國新上榜的有石家莊、武漢、成都、濟南、廣州、蘭州、無錫、福州、南昌，以及寧波十個城市。值得注意的是，中國一線城市中，僅廣州進入全球樓價升幅前50名，過去一年升8.6%，排名第34位。

值得留意的是，全球樓價升幅最高的前50名城市中，美國上榜城市數量出現3年以來最大跌幅，東歐則快速上漲。

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