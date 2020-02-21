元朗臨時駕駛學院地盤申建4968伙　作公私營住宅

元朗南生圍涌口村一幅大型土地，範圍包括臨時駕駛學院，目前劃為「綜合發展包括濕地修復區」，現申請作公私營住宅發展，提供合共4,968個單位，當中約640伙作公營房屋。

城市規劃委員會資料顯示，上述地盤佔地約1,139,574方呎，申請人提出改劃為「綜合發展包括濕地修復區1」地帶，擬議住宅地積比率3.35倍，興建30幢18至41層高分層住宅，當中29幢作私宅用途，涉及4,329個單位，餘下1幢用作公營房屋，住宅樓面合共約3,810,290方呎。另設約377,091方非住用面積，提供會所及學校等。

申請人指出，該地點面對閒置率高、缺乏保養、環境破壞等問題，地盤包括臨時停車場及香港駕駛學院。上述擬議方案冀可實現該地帶的長遠規劃意向，全面檢討申請地點的未來規劃，以制訂合適的發展密度及布局。並可善用土地資源，逐步將範圍內的棕地作業遷離，提供更多房屋以應付社會需求。

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