【大行報告】大摩看淡領展　籲「減持」兼削目標價20%

該行直言，領展今年股價將跑輸其他香港地產股，為自2013年以來首次，除了增長放緩之外，支持股價的資本循環運作亦會減少。該行預計，領展2020年下半財年直至2023年，續租租金增長率將降至約5%，顯著低於2020上半財年的18%。而2020至2023財年每基金單位分派的複合增長率或從10%降至5%。

儘管大眾零售業務具防守，但大摩坦言，領展在本次疫情之下亦不能幸免，而且有可能持續放緩。其中領展的租戶佔用成本已從2016財年的11.7%升至2020上半財年的14.4%，接近管理層所指的15%舒適區域。

另外，該行指出，主要的大型零售商營業毛利率在2018年下降至2至5%，並且在2019至2020上半財年會有愈來愈低的趨勢。此外，領展商場較附近購物中心的租金折讓已由2010年的15至20%，收窄至2019年的5至10%，顯示未來增長空間有限。

在目前零售業低迷下，該行認為領展出售資產，只會進一步令基金單位分派的增長減少。此外，該行又預料領展的基金單位回購計劃，在完結之後不會再續。

領展早前首次進軍海外，在澳洲收購收租物業。大摩認為，領展的海外收購增加了地域和貨幣匯兌的風險，也令業務更複雜，而香港房地產股往往會因業務多元化而被降低評級。至於領展在成熟的澳洲市場收購，其租金增長往往跑輸中港兩地，溝淡了整體業務的增長。

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