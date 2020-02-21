【深度解構】瑞銀：疫情從4個方向傳導經濟危機

瑞銀投資銀行大中華和北亞經濟分析師鄧維慎表示，新冠肺炎帶來的經濟挑戰從中國向亞洲其他地區擴散而言，有4個明顯可辨的傳導機制，包括對旅遊業的直接衝擊、供應鏈受到的嚴重干擾、外需因中國增長放緩而轉弱，最後是新冠肺炎帶來的不確定性大，使得企業和消費者信心下滑。

他認為，旅遊業正遭受最直接、最嚴重的衝擊。中國當局已叫停團隊遊服務，其他經濟體當局對中國旅客及與受疫情影響地區相關旅客實施了限制。

【泰國打擊大】

他預計，這種情況將一直持續，直到疫情控制方面形勢更明朗。零售、餐飲、酒店及其他消費服務可能受創最重。就亞洲而言，中國遊客驟減對泰國經濟的打擊可能是最大的，因為泰國約10%的GDP都直接來自旅遊業，且該國遊客逾25%都來自中國大陸。

【菲律賓及越南嚴峻】

他指出，傳染風險或導致非中國相關旅遊業大幅下挫，作為國際旅行樞紐的新加坡可能也會遭受重創，其他對旅遊業依賴較重的經濟體，例如菲律賓和越南等，均將面臨嚴峻考驗。

在供應鏈方面，中國大陸的大多數主要生產基地，台灣和南韓的科技供應鏈出現了嚴重中斷，由於下游停產，北亞的很多上游元器件供應商、尤其在消費電子行業，均已開始下調首季出貨量預期。

【消費意欲弱】

除了目前的停產，該行看到新產品發布推遲帶來進一步的風險。2020年預計是5G元年，而鑑於疫情帶來的不確定性，生產商想要安排大規模的產品發布可能較困難。此外，疫情或給消費者收入造成衝擊，可能也會削弱消費者的彈性消費意向，導致消費者的一些購買推遲。

對於某些領域來說是機遇，有些新形式的經濟活動處於更好地位，能獲得主動權。線上活動正借機搶佔線下活動的市場份額。有些外資跨境電商平台提供健康防護類商品，因此在中國的認知度提高。然而，從宏觀層面看，線上活動的增長不大可能彌補線下活動的損失。

【香港復甦挑戰大】

該行認為，新冠病毒肺炎疫情對亞洲經濟體的衝擊更可能是暫時性的。根據以往非典和韓國中東呼吸綜合症疫情經歷，一旦疫情受控，旅遊業往往會快速復甦。如果疫情及時得到控制、或是生產商轉向替代性選擇，那麼供應鏈遭受的干擾可能消散。該行還預計，疫情過後，中國經濟將反彈，使得其他經濟體的外需復甦。對於香港這樣的經濟體，因其起點較弱，復甦的挑戰性可能明顯更大。

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