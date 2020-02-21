二手樓價指數結束4周升勢　上半年恐冧近5%

二手樓價回落，中原城市領先指數CCL最新報178.8點，按周跌0.03%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.54點，按周跌0.02%。CCL(中小型單位)報178.87點，按周微升0.01點，連升5周共1.62%。CCL(大型單位)報178.44點，按周跌0.17%，連跌2周共0.37%。

CCL及CCL Mass結束4周連升。新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，將於下周公布的CCL開始反映，相信樓價走勢反覆回軟。預期CCL向下調整，2020年上半年目標170點水平，較目前有近半成跌幅。

四區方面，本周兩區升兩區跌。九龍CCL_Mass報176.82點，按周跌0.62%，終止3周連升。新界東CCL_Mass報187.05點，按周跌0.52%。港島CCL_Mass報184.25點，按周升0.17%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報166.17點，按周升1.01%，連升5周共2.93%。

新春前旺市5周計，CCL累升1.66%，CCL Mass累升1.53%，CCL(中小型單位)累升1.62%，CCL(大型單位)累升1.86%。新春前用家搶先入市，新界西樓價5周累升2.93%，升幅是四區之冠。九龍累升1.78%，港島累升1.28%，新界東累跌0.53%。

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