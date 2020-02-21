【市後重點睇】金價高見1636美元　道期跌178點

美匯指數略回落至99.77，港匯呈弱，處7.7895，美元兌日圓回升至111.65。歐元兌美元報1.0797，英鎊報1.2894。金價高見1,636美元。國際油價冧逾1%，布油企58.33美元，紐油處53.6美元。道指期貨下跌178點。

●市後關注點

-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國2月PMI

-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)

-22:45 美國2月PMI

-23:00 美國1月二手樓銷售

-A股快報：小米旗下石頭科技科創板首日掛牌，曾飆近倍。

●日韓股報跌，澳股連升3周。

●新冠肺炎：

-業務受衝擊，美高梅中國冀貸款銀行放寬財務契約。

-商務部指疫情對首季出口打擊不容低估。

-內地乘用車廠家銷量冧92%，史上最慘。

-金價高企1620美元，金礦股受捧。

-客運需求急降，全球航空公司恐損失逾2262億元。

-北海道遊客減，名產「白色戀人」也要停產。

●華爾街巨企籌建交易所，摩通高盛加入支持。

●高鑫零售：商店街目前復工率57%，料半個月後達75%。

●全球經貿戰：傳日本限制12個國家安全行業外資持股比重。

●1月人民幣國際支付份額降至1.65%，全球仍排第6位。

●【等爆煲？】全球主權債規模年內挑戰53萬億美元，勢破紀錄。

●滙豐CEO花落誰家？傳裕信銀行行政總裁成大熱。

●日本核心通脹連漲4個月，分析料受累疫情恐難再升。

●內地1月專項債發行額按年激增逾3.6倍。

●拆息全線跌！港元匯價弱見7.79，逾個半月新低。

●二手樓價指數結束4周升勢，上半年恐冧近5%。

●疫情爆發！青衣長安邨激劈87萬沽，未補價僅賣293萬。

-去年8月放售！西區寶翠園如今劈價700萬沽。

－－－－－－