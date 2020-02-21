【市後重點睇】金價高見1636美元 道期跌178點
2020年02月21日 16:11
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數略回落至99.77，港匯呈弱，處7.7895，美元兌日圓回升至111.65。歐元兌美元報1.0797，英鎊報1.2894。金價高見1,636美元。國際油價冧逾1%，布油企58.33美元，紐油處53.6美元。道指期貨下跌178點。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國2月PMI
-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
-22:45 美國2月PMI
-23:00 美國1月二手樓銷售
●恒生指數全日跌300點或1.09%，報27,308點；全周計跌506點或1.8%。主板成交1,002億港元。https://bit.ly/2Vg80kV
●滬綜指升9點，連續3日成交破萬億。https://bit.ly/32cmdkh
-A股快報：小米旗下石頭科技科創板首日掛牌，曾飆近倍。
●日韓股報跌，澳股連升3周。
●新冠肺炎：
-業務受衝擊，美高梅中國冀貸款銀行放寬財務契約。
-商務部指疫情對首季出口打擊不容低估。
-內地乘用車廠家銷量冧92%，史上最慘。
-金價高企1620美元，金礦股受捧。
-客運需求急降，全球航空公司恐損失逾2262億元。
-標普指疫情或令中國銀行業問題貸款翻近倍。https://bit.ly/38KdPeg
-北海道遊客減，名產「白色戀人」也要停產。
●華爾街巨企籌建交易所，摩通高盛加入支持。
●高鑫零售：商店街目前復工率57%，料半個月後達75%。
●全球經貿戰：傳日本限制12個國家安全行業外資持股比重。
●1月人民幣國際支付份額降至1.65%，全球仍排第6位。
●【等爆煲？】全球主權債規模年內挑戰53萬億美元，勢破紀錄。
●滙豐CEO花落誰家？傳裕信銀行行政總裁成大熱。
●日本核心通脹連漲4個月，分析料受累疫情恐難再升。
●內地1月專項債發行額按年激增逾3.6倍。
●拆息全線跌！港元匯價弱見7.79，逾個半月新低。
●二手樓價指數結束4周升勢，上半年恐冧近5%。
●疫情爆發！青衣長安邨激劈87萬沽，未補價僅賣293萬。
-去年8月放售！西區寶翠園如今劈價700萬沽。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。