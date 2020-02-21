【疫市求生】今輪股友贏咗乜？輸咗乜？有投資新法？

今輪疫市，大家在恐慌中生活，但股市未被嚇驚，究竟股友們留在家炒股發唔發？

【投資新方法？】

香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民指，有危自有機，市況愈波動愈開心！他找到新投資方法，成功令其管理的基金年內回報高達7%。

他指，追蹤以下兩個入市指標增加投資勝算。第一，留意新冠肺炎新增確診速度決定短炒入市位。如果新增速度愈快，恒指將跌得愈快，相反亦然。第二，留意港股通及滬股通的資金流入判斷中港股中線走勢。過去1個月港股通平均每日淨流入超過20億元，如果未來流量維持，意味港股有大機會向上。另若滬股通每日淨流入超過100億元人民幣，意味A股有大向上動力。

然而，疫情令全城恐慌，他未有太驚慌，指境外新冠肺炎患者死亡率低於1%，所以他照常上班出街，惟會多加注意衛生。但笑言，「同朋友嘅飯局真係少咗，因為佢哋唔敢出街。」

【一動不如一靜】

他解釋，「經歷過2003年沙士，死咁多人，香港人都有陰影，所以好驚！但新冠肺炎嘅死亡率其實冇沙士咁高，所以我覺得有質素嘅股份依然好硬淨，唔使沽住，反而換出換入仲蝕埋手續費。」

他無入市之餘，也未跟大隊去搶購日用品。他指，「應用投資切忌高追嘅理論，目前口罩及日用品都被炒貴了，唔抵買！況且我早有準備，人哋未驚時，已經入定足夠存貨。」

【遠離繁囂】

散戶蔡小姐最近無入市，「唔識睇今次疫情會發展成點，所以2月份咩股都無買。我都少咗去人多嘅地方，最多都係出街買餸。如果太悶就去離島行吓，遠離繁囂。」

－－－－－－