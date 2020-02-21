星島預警去年蝕2200萬　大部分員工3月起減薪

鑑於現時惡劣的營商環境，公司將實施一系列措施以減省成本，包括不同程度之員工薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員將會減薪25%。

星島致員工通函指出，大部分員工(包括兼職員工)的薪酬將下調10至15%，減幅按現有薪酬水平而定。薪酬下調將於3月1日起生效。集團面對快速逆轉的市場狀況，估計經濟環境短期內難以復原，必須及時作出調整。

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