星島預警去年蝕2200萬 大部分員工3月起減薪
2020年02月21日 16:43
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星島新聞集團(01105)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度將錄得股東應佔虧損約2,200萬港元，主要由於香港在2019年下半年激烈抗議行動及環球地區政治不明朗導致經濟放緩，令報章廣告收益減少，以及若干非經常性開支項目所致。
鑑於現時惡劣的營商環境，公司將實施一系列措施以減省成本，包括不同程度之員工薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員將會減薪25%。
星島致員工通函指出，大部分員工(包括兼職員工)的薪酬將下調10至15%，減幅按現有薪酬水平而定。薪酬下調將於3月1日起生效。集團面對快速逆轉的市場狀況，估計經濟環境短期內難以復原，必須及時作出調整。
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