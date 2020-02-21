證監會報告：上季持牌機構數目增6.2%

香港證監會發表新一期的《季度報告》顯示，2019年10至12月期間，持牌機構及人士和註冊機構的數目較2018年增加2.3%至47,437家；其中，持牌機構的數目上升6.2%至3,084家。

證監會期內對持牌機構進行了76次現場視察，認可了公開發售的50隻單位信託及互惠基金，以及18項非上市結構性投資產品，審閱了51宗新上市申請。此外，因應股價及成交量的異動，該會向中介機構提出了2,345項索取交易及帳戶紀錄的要求，對5家持牌機構及5名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額達4.133億元。

季內，該會重點工作包括就建議修訂開放式基金型公司制度，以鼓勵更多私人基金在香港成立展開諮詢，以及發表一份立場書，載述向虛擬資產交易平台發牌的新框架。同時，亦發表了兩份諮詢總結，其中一份關於投資者賠償制度的優化措施，包括將向每名投資者就每項違責支付的賠償上限提高至50萬元。另一份則關於建議對非中央結算的場外衍生工具施加保證金規定，以協助減少市場的系統性風險。

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