【大行報告】瑞銀削港鐵盈利預測 目標價降至46.7元
2020年02月21日 16:46
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瑞銀發表研究報告表示，計入新冠肺炎的影響後，需要削港鐵公司(00066)今明兩個財年的盈利預測29%和3%。投資評級維持「中性」，惟削目標價2.09%至46.7港元，又認為港鐵現價已反映了租金下降的風險。
該行假設疫情影響主要將集中在今年上半年，屆時乘客數字將恢復到正常水平。然而，預計疫情打擊了本地就業和消費意欲，對今明兩年港鐵車站店舖和購物商場的收入構成不利影響，而這些店舖和商場佔港鐵資產淨值約85%。
因應疫情，港鐵已宣布了一次性的紓緩措施予乘客和零售租戶，包括今年不加車費，以及將中小型租戶租金削減50%，相信後者涵蓋港鐵2至3月的30至40%零售租金收入。至於較大型的租戶也會按個別情況而獲得資助。而現有的3.3%車資折扣，將會延至本年6月底。
該行將港鐵2020財政年度的運輸業務收益預測下調22%。計入租金紓緩措施後，該行將港鐵車站商業業務和投資物業的除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)下調約4%。此外，又將2020財年港鐵的租金收入由按年收縮5%進一步縮至10%，明年租金收入由無增長下調至收縮5%。
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