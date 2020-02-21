【大行報告】瑞銀削港鐵盈利預測　目標價降至46.7元

該行假設疫情影響主要將集中在今年上半年，屆時乘客數字將恢復到正常水平。然而，預計疫情打擊了本地就業和消費意欲，對今明兩年港鐵車站店舖和購物商場的收入構成不利影響，而這些店舖和商場佔港鐵資產淨值約85%。

因應疫情，港鐵已宣布了一次性的紓緩措施予乘客和零售租戶，包括今年不加車費，以及將中小型租戶租金削減50%，相信後者涵蓋港鐵2至3月的30至40%零售租金收入。至於較大型的租戶也會按個別情況而獲得資助。而現有的3.3%車資折扣，將會延至本年6月底。

該行將港鐵2020財政年度的運輸業務收益預測下調22%。計入租金紓緩措施後，該行將港鐵車站商業業務和投資物業的除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)下調約4%。此外，又將2020財年港鐵的租金收入由按年收縮5%進一步縮至10%，明年租金收入由無增長下調至收縮5%。

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