【大行報告】富瑞：內地手機升級需求依然強勁
2020年02月21日 17:07
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券商富瑞發表內地5G手機研究報告指，指出內地手機市場受新冠肺炎疫情打擊，消費意欲低迷，線下門店亦被迫關閉，但手機升級需求依然強勁。小米集團(01810)上周六(15日)公開發售的最新5G手機Mi10，首日銷量高達20萬部。報告又指，普遍內地消費者願意為下一部手機花更多金錢，料積壓的換機需求將在疫情緩和後快速釋放。
報告指，小米Mi10手機售價為3,999至4,999元人民幣(下同)，較去年12月推出、平價版的紅米k30 5G手機貴約1,500元。不過，值得留意的是，Mi10推出後首日銷量卻是紅米k30推出後首周銷量的兩倍，可見內地消費者不單追求性價比高的手機，更追求高價手機。而根據調查顯示，消費者普遍願意多花三成金錢購買新手機。
至於華為去年11月推出的5G手機Mate 30，售價為4,999至5,499元，官方指首日銷量達100萬部，遠高於小米mi10。不過，該行認為，由於小米在疫情爆發期間推出新手機，在線下門市關門及消費意欲疲弱影響下，小米銷售表現仍令人滿意，同時意味5G換機需求沒有減弱。
該行認為，內地5G換機潮不需要透過低價機帶動需求，並預料內地電訊商及蘋果公司(Apple. Inc)手機供應商等能受惠。
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