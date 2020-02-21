【大行報告】富瑞：內地手機升級需求依然強勁

報告指，小米Mi10手機售價為3,999至4,999元人民幣(下同)，較去年12月推出、平價版的紅米k30 5G手機貴約1,500元。不過，值得留意的是，Mi10推出後首日銷量卻是紅米k30推出後首周銷量的兩倍，可見內地消費者不單追求性價比高的手機，更追求高價手機。而根據調查顯示，消費者普遍願意多花三成金錢購買新手機。

至於華為去年11月推出的5G手機Mate 30，售價為4,999至5,499元，官方指首日銷量達100萬部，遠高於小米mi10。不過，該行認為，由於小米在疫情爆發期間推出新手機，在線下門市關門及消費意欲疲弱影響下，小米銷售表現仍令人滿意，同時意味5G換機需求沒有減弱。

該行認為，內地5G換機潮不需要透過低價機帶動需求，並預料內地電訊商及蘋果公司(Apple. Inc)手機供應商等能受惠。

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