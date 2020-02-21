【中環剝花生】撤樓市辣招刻不容緩
2020年02月21日 17:08
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新冠肺炎疫情未受控，樓市受到牽連，住宅物業成交量價齊跌，過往政府推出遏抑樓市過熱的「辣招」，是適當時候撤回。到底樓市會否重演沙士時樓價大跌一幕？目前又是否小市民置業好時機？
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