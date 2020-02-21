【餐飲寒冬】「煌府」母企管理層減薪30%　料出現毛損

就酒樓營運而言，公司已採取多項措施，確保顧客與員工安全，例如酒樓定時消毒、監控衛生；所有僱員在進入室內之前，必須量度體溫並公布其健康狀況，且在證明身體健康及過去14日，並無離開香港後方允許進入室內及工作。此外，所有僱員在工作時均獲口罩及手套，並向顧客及員工提供酒精搓手液以供使用。就宴會服務而言，如宴會東道主要求賓客出席宴會前量度的體溫，酒樓亦會提供量體溫服務。

另一方面，就成本控制而言，自2月7日起，公司執行董事兼主席陳首銘、執行董事兼行政總裁陳曉平，以及執行董事錢春林，已主動將其各自的薪酬暫時削減30%，為期兩個月，作為紓緩集團目前不利及困難財務狀況所帶來影響的應對措施。

倘公司的財務狀況因2019冠狀病毒病對其營運的影響仍未能得以改善，執行董事或考慮進一步削減彼等各自的薪酬。

此外，於此艱難時期下，集團目前正與各業主就租金寬減進行討論，務求減低租賃開支，作為成本控制措施的一部分。集團遵從香港法律的規定與員工磋商，達成雙方議定安排，務求減低員工成本。

最後，集團正搜集營運數據，並會暫停旗下酒樓營運，預期會出現毛損，可能調整酒樓的營業時間。倘任何該等酒樓確認宴會訂單，且客戶仍按原定計劃設宴，集團將會重開酒樓舉辦宴會。倘集團將旗下任何酒樓暫停營運，在客戶從2019冠狀病毒病的影響中呈現恢復外出用膳的意欲後，會重開有關酒樓。

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