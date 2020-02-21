新冠肺炎：黛麗斯半年續虧1453萬 料疫情影響下半年營運
2020年02月21日 17:32
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黛麗斯國際(00333)公布，截至去年12月底止6個月，收入6.44億港元，按年6.25%，公司擁有人應佔虧損1,453.9萬元，較2018年同期虧損為1,180.8萬元擴大23.12%，每股虧損6.76仙，不派中期股息。
集團指，由於美國和中國今年1月15日簽署了第一階段貿易協議，使歷時18個月的貿易戰暫時停火。黛麗斯亦因而受益，集團的胸圍產品之額外進口關稅由15%降至7.5%，但是，預期額外關稅在可預見的將來將繼續生。
在關稅升級的威脅消退的同時，源自中國的冠狀病毒正引起另一場全球危機。集團已採取積極措施與客戶及供應商合作，以盡量減少對整體業務的影響。但中國政府為遏制病毒傳播而採取前所未有的措施，預計將對全球供應鏈造成嚴重破壞。集團預期這將會對本財年下半年的營運產生負面影響。
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