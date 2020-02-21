金價撲1640美元！高盛睇次季再升多一成　原因係...

新冠肺炎疫情在中國以外地區蔓延，令避險情緒驟增，國際金價周五(21日)續創7年新高，高盛更料金價第二季有機會衝上每安士1,850美元，即再有13%上升空間。

現貨金高見1,636.57美元，升1.17%，紐約期金漲1.17%至1,639.4美元。外電統計顯示，截至周四(20日)為止，交易所買賣基金(ETF)連續22天增持黃金，創歷來最長升浪。

高盛發表報告稱，即使疫情今季內受控，但美國債息前景向下及美股積弱，仍為金價達到該行1,750美元的預測製造空間。倘疫情拖至第二季，金價可能進一步攀升上1,850美元，視乎環球貨幣政策的刺激力度。高盛並視黃金作為戰略性的資產配置，以避免投資組合受到地緣政治風險包括現時疫情、去美元化及負孳息的影響。

本周較早前，花旗把今年平均金價的基本預測，由每安士1,575美元提高至1,640美元，重申金價未來12至24個月內上試2,000美元的預測。

不過，澳洲聯邦銀行指出，過去歷史顯示，避險需求只會對金價帶來短暫支持。

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