【深度解構】強美元未有衝擊股市　美元成避險資產？

反映美元兌主要國際貨幣匯價的美匯指數近日挑戰100點關口，為2017年來首次，引發部分投資者憂慮，因為美元急升一般而言不利美股，原因包括強美元會削弱美國出口競爭力，及變相令美企在海外市場的收入減少。不過，近期美元急升似乎未有打擊美股強勢，儘管內地疫症疑慮不時引發波動，但主要指數仍迭創新高。

嘉信理財首席投資策略師Ann Sonders表示，難以簡單判斷怎樣的美元升值程度才會對股市構成打擊，但觀乎較近期由強美元引發的跌市來看，美元或需要更急劇升值才會引發跌市。

回顧2014年至15年間，美匯指數於約10個月內急漲27%，升勢延續至2016年。強美元令企業盈利受創，特別是能源業，因為強美元還導致油價疲弱，最終引發跌市。反觀當前的美元升勢相對溫和，美匯指數今年以來升約3.4%，自2018年2月低位以來則升約12%。

貝萊德基金經理Russ Koesterich亦指，儘管美匯指數急升，但並未有顯著偏離過去18個月左右形成的區間，故此美元可能需要出現更急劇的升勢才會影響股市。

事實上，除了美元和美股外，一些傳統避險資產如黃金和美債亦同步上升。一般而言，強美元不利黃金和其他美元計價商品，因為這對持有其他貨幣的人而言變相加價。

不過，部分市場人士不認同美元在新冠肺炎爆發下被視為避險資產。RBC分析員觀察到，過去兩年當股市及其他高風險資產受壓時，美元並沒有升，反之美元和美股之間有更高的同步率。

瑞銀資產配置主管Jason Draho亦稱，美元的整體走勢，實際上與其他傳統避險資產不一樣，對於美元持續強勢較合理的解釋可能是全球投資者都希望買入美元資產，因對美國經濟前景信心最高，故資金的流向是對美國的信心一票多於避險。

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