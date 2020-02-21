新冠肺炎：摩比發展逐步恢復生產

目前生產設施正逐步恢復生產。雖然部分地區交通設施暫停或有限度服務；或實施14天的強制隔離措施，集團正盡力協調供應商的原材料供應及相關供應鏈物流不受影響，以確保原計劃生產進度及客戶預期的產品交付計劃。

董事會將繼續評估疫情對營運及財務表現的影響，並嚴密監察所面臨與冠狀病毒相關的風險及不明朗因素。集團亦將實施適當的商業策略，以減輕因冠狀病毒爆發而對業務營運造成的潛在不利影響。

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