亨泰預告收入降　疫情將對業績構成不利影響

董事會認為，由於中國消費市場的需求持續疲弱，以及集團所買賣消費品及農產品面對來自本地及國際品牌的持續競爭，加上負面和持續不利的全球貿易環境，故中期業績受到不利影響。

另方面，集團及其於中國的客戶、供應商及業務夥伴受到疫情及農曆新年假期後，中國政府的相應緊急政策影響，業務營運尚未回復至正常水平。倘疫情及其不利影響持續，則集團於中國的業務營運(尤其是快速消費品分類、農產品分類及物流服務分類)或會受到嚴重影響。

上述疫情對集團業務營運影響可能會對財務業績構成不利。董事會一直密切留意疫情及市況，以及可能對集團營運及財務狀況構成的影響，而將於必要時採取適當措施，並於適當時候另行發表公告。

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